ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، بفوزه مساء الأحد على نظيره القطري بهدفين نظيفين، على ملعب “جريميو” في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وسجل لاوتارو مارتينيز (4) وسيرجيو أجويرو (82) هدفي الأرجنتين.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على باراجواي التي اكتفت بنقطتين إثر الهزيمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة (9 نقاط) بهدف نظيف، أما قطر فتلقت هزيمتها الثانية مقابل تعادل وحيد مع الباراجواي.

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.

واعتمد المنتخب الأرجنتيني على طريقة اللعب 4-3-3، فوقف خوان فويث إلى جانب نيكولاس أوتاميندي في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين رينزو سارافيا ونيكو تاجليافيكو.

وتناوب كل من رودريجو دي بول ولياندرو باريديس وجيوفاني لو سيلسو على صناعة الألعاب من وسط الملعب، أمام ثلاثي الهجوم المكون من مارتينيز وليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو.

في الجهة المقابلة، لجأ المنتخب القطري إلى طريقة اللعب 5-3-2 تتحول إلى 3-5-2 عند امتلاك الكرة، فتواجد في الخط الخلفي بسام الراوي وطارق سلمان وخوخي بوعلام في الخط الخلفي.

وتمركز كريم بوضياف وبيدرو ميجيل على الطرفين، فيما وقف سالم الهاجري إلى جانب عبدالعزيز حاتم بمنتصف الملعب، ليمنحا الحرية لحسن الهيدوس من أجل مساندة ثنائي الهجوم أكرم عفيف والمعز علي.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة مهاجما، فتبادل ميسي الكرة مع لو سيلسو قبل أن يسدد من بعد 20 يارده فوق المرمى بالدقيقة الثانية.

واستغل مارتينيز خطأ في التمريرة من الراوي، ليستلم الكرة ويودعها الشباك في الدقيقة الرابعة، ووجّه أجويرو كرة نحو القائم البعيد إلى لو سيلسو الذي تابعها دون تركيز فوق المرمى في الدقيقة 13.

وتحولت تسديدة لو سيلسو من رأس مدافع قطري إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 15، وهددت قطر مرمى الأرجنتين للمرة الأولى في الدقيقة 19، عندما أثمرت لعبة مشترك عن وصول الكرة داخل منطقة الجزاء إلى المعز الذي ذهبت محاولته بين يدي الحارس فرانكو أرماني.

وأهدر المنتخب الأرجنتيني فرصة خطيرة في الدقيقة 22، عندما وضع ميسي الكرة أمام أجويرو في موقف مناسب للتسجيل، لكن محاولة الأخير مرت بجانب المرمى، ومرت الدقائق التالية هادئة قبل أن يفشل حارس قطر سعد الشيب في السيطرة على رأسية مارتينيز، لكن أجويرو أخفق في متابعة الكرة داخل الشباك بالدقيقة 39.

وفشل عبدالعزيز حاتم في السيطرة على تمريرة المعز داخل منطق الجزاء في الدقيقة 40، ولاحت أخطر فرص قطر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما نفذ الراوي ركلة حرة بيمناه اصطدمت بالقائم.

بحث المنتخب الأرجنتيني عن هدف ثان في بداية الشوط الثاني، وأجرى تبديلا مبكرا بإشراك ماركوس أكونا مكان المخيب لو سيلسو، وتألق الحارس الشيب في إبعاد محاولة أجويرو من بعد 6 ياردات في الدقيقة 61، وتلقى أجويرو الكرة على مشارف منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الشيب وقف له بالمرصاد مجددا في الدقيقة 66.

وسنحت فرصة خطيرة لقطر في الدقيقة 70، عندما وصلت كرة مقطوعة إلى عفيف الذي سدد برعونة بجانب المرمى، وبعدها بـ3 دقائق، أضاع ميسي غرابة فرصة سانحة للتسجيل عندما قابل تمريرة مارتينيز أمام المرمى بلمسة ساذجة بعيدة للغاية الشباك.

وأجهز أجويرو على أحلام المنتخب القطري، عندما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما تلقى تمريرة من البديل باولو ديبالا وتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها نحو القائم البعيد للمرمى القطري.