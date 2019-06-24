ميسي: لا مجال للأخطاء أمام فنزويلا

شدد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على ضرورة تفادي الأخطاء خلال المباراة المقبلة ضد فنزويلا، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل للدور الثاني بعد تحقيق أول فوز له في البطولة، اليوم الأحد، على حساب قطر (2-0)، في الجولة الختامية لدور المجموعات، ليحصد 4 نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وأبرزت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية تصريحات ميسي عقب المباراة، والتي اعترف خلالها بأنه لم يعد هناك مجال للخطأ، وذلك قبل مواجهة فنزويلا، الجمعة المقبل.

وأضاف “لقد لعبنا بشكل جيد أمام قطر، والأهم أننا حققنا الفوز في النهاية، أردنا مباراة مثلها، لكسب الثقة والهدوء”.

وفي ختام تصريحاته، أثنى البرغوث على الدعم الذي حصل عليه اللاعبون من الجماهير الأرجنتينية، مشيدًا بمؤازرتهم الدائمة لمنتخب بلادهم.