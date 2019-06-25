تغلب منتخب ساحل العاج اليوم الاثنين على نظيره الجنوب افريقي بهدف دون رد في حين تعادل منتخبا تونس وأنغولا بهدف لكل منهما في مستهل لقاءاتهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية ال32 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

في المباراة الأولى التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الرابعة أحرز اللاعب جوناتان كودجيا هدف بلاده الوحيد في الدقيقة ال64.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الخامسة أحرز التونسي يوسف المساكني هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة ال34 قبل أن يتمكن الأنغولي جالما كامبو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال73.

وتضم المجموعة الرابعة بالبطولة التي تختتم منافساتها في ال19 من يوليو المقبل إلى جانب ساحل العاج وجنوب أفريقيا منتخبي المغرب وناميبيا اللذين لعبا مباراتهما أمس وانتهت بفوز المغرب (1-0).

في حين تضم المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وأنغولا منتخبي مالي وموريتانيا اللذين سيلعبان في وقت لاحق من اليوم.