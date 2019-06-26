أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم الاربعاء عن تسديد الأمانة العامة للأوقاف 230 ألف دينار (نحو 690 الف دولار) رسوما مدرسية لنحو ألف طالب وطالبة قبل اختبارات نهاية العام الدراسي المنصرم.

وقال الشعلة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان امانة الأوقاف ومن مبدأ تحمل المسؤولية تجاه المجتمع ولتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتعثرة بتسديد الرسوم الدراسية قررت تسديد جميع الرسوم المتعثرة عن الحالات المستحقة للمساعدة لتمكينهم من دخول الاختبارات وضمان استمرار تحصيلهم العلمي.

وذكر أن هذه الخطوة جاءت تفعيلا لدور الوقف في خدمة فئات وشرائح المجتمع المختلفة والمستحقة لهذا النوع من المساعدة وهي تتناغم مع ما تقدمه الكويت وأهلها من مساعدات مالية وإنسانية وإغاثية للمنكوبين والغارمين داخل الكويت وخارجها.

وأشار الى ان هذه المساعدات شملت طلبة وطالبات بمختلف المراحل الدراسية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية النجاة الخيرية والجمعية الكويتية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير التي قامت مشكورة بدفع المبلغ المخصص لهذا المشروع الإنساني.

واكد ان الأمانة العامة للأوقاف اشترطت على الجهات الثلاث المنفذة لهذا المشروع التنسيق مع الجهاز المركزي لمعاجمة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عند تقديم الدعم لأبناء هذه الفئة التزاما بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن اضافة إلى مطابقة الشروط والنظم واللوائح المطلوبة لمثل هذه المساعدة.

وأشاد الشعلة بالقائمين على المشروع في الأمانة العامة للأوقاف وجميع الجهات المنفذة واهل الخير من الواقفين والواقفات الذين كانوا دوما عونا للأمانة في ودعم المشاريع الخيرية وتقديم المساعدة للمحتاجين.

وأكد ان هذا الدعم ليس بغريب على الكويت وأهلها الذين امتدت أياديهم الخيرية إلى مشارق الأرض ومغاربها.