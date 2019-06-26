نفت هيئة الغذاء والتغذية الكويتية اليوم الأربعاء صحة ما أثير في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البطيخ الاصفر الاسترالي (الشمام) المصاب ببكتيريا الليستيريا.

وأكدت الهيئة في بيان لها ان ما يتم تداوله بمقطع فيديو عن بيان لمنظمة الصحة العالمية تحذر فيه من البطيخ الاصفر المستورد من استراليا والمصاب ببكتيريا الليستيريا القاتلة هو مقطع قديم ويعود لشهر ابريل للعام المنصرم.

وأوضحت ان اللجنة العليا لسلامة الغذاء وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت جميع الاجراءات اللازمة بحظر هذا المنتج.

ودعت اللجنة كافة المواطنين والمقيمين الى تحري الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها بالرجوع الى المصادر الرسمية. وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في بيان لها أن استراليا صدرت الى 9 دول من ضمنها الكويت بطيخ اصفر (شمام) ملوث ببكتيريا الليستيريا القاتلة التي تسببت بوفاة 7 اشخاص وحالة اجهاض في استراليا.