أكدت الهيئة العامة للبيئة متابعتها لوضع البيئة البحرية الخاصة بالجزء الغربي من جون الكويت وذلك بعد ملاحظة ارتفاع نسب الكلوروفيل بالمنطقة وفق صور الاقمار الصناعية المرصودة من برنامج ادارة الازمات بمعهد الكويت للابحاث العلمية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان الهيئة تراقب الوضع البيئي هناك وتجمع العينات من محطات المراقبة الروتينية لتحديد العدد الكمي والنوعي للهوائم النباتية وتحليل العينات كيميائيا لقياس جودة المياه في البيئة البحرية.

واوضحت انه تبين عن طريق التحاليل ازدهار العوالق النباتية من النوع الديوتومات Nitzschia sp Diatoms بالطبقه السطحية (على عمق متر من السطح) بأعداد كبيرة ما قد يؤدي الى تناقص نسبة الأكسجين في الطبقه السطحية للمياه او التصاقها بخياشيم الاسماك السطحية ونفوقها.