هل تراقب وزارة الصحة ما يتم الترويج له عبر مشاهير السوشيال ميديا؟

غريب وغير مقبول صمت وزارة الصحة الكويتية عما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من ترويج لمنتجات طبية وعلاجية لم يصدر ترخيص رسمي يؤكد جدواها الطبية والعلاجية ويشرح محاذير استخدامها.

عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا بدأوا الترويج لمنتجات وعقاقير طبية ومستحضرات تجميلية ومعجون أسنان وغيرها ويؤكدون لملايين المتابعين بأنها مفيدة في الاستخدام ، ولم يصدر عن وزارة الصحة ما يؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات الطبية والعلاجية.

عدد كبير من متابعي طلبوا تسليط الضوء على هذه القضية التي تمس صحة وحياة الناس بشكل مباشر في دولة يفترض أن فيها وزراة للصحة تهتم بحياة وصحة المواطنين والمقيمين، فمعظم مشاهير السوشيال ميديا يعنيهم بالدرجة الأولى العائد المالي من هذه الاعلانات عن المنتجات ولا يكترثون بصحة من يستخدمها من متابعيهم ..

فإلى متى الصمت والتجاهل يا وزارة الصحة ؟!!