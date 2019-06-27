تغلب منتخب مصر اليوم الأربعاء على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد ليضمن بطاقة العبور إلى دور ال16 في بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليا.

أحرز هدفي اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى أحمد المحمدي في الدقيقة ال25 ومحمد صلاح في الدقيقة ال43 لتتصدر مصر المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أوغندا التي تعادلت مع زيمبابوي بهدف لكل منهما في وقت سابق من اليوم.

وضمنت مصر بهذا الفوز تأهلها عن المجموعة الأولى إلى دور ال16 بعدما سبقتها نيجيريا في حصد بطاقة التأهل إثر فوزها على غينيا بهدف وحيد ضمن منافسات المجموعة الثانية.