قال مراقب التنبؤات الجوية في ادارة الارصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي إن الطقس اليوم غير مستقر وشديد الحرارة نهارا وحار نسبيا ليلا برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار.

واضاف القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس تشير الى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا وتتميز بنشاط الرياح الشمالية الغربية وتؤدي الى إثارة الغبار وانخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق خلال ساعات النهار.

وتوقع ان يكون الطقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس الليلة سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس نهار يوم الجمعة شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و51 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر ان الطقس المتوقع ليل الجمعة حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار يوم السبت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

واضاف ان الطقس سيكون ليل السبت حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومتر في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.