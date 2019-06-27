المستشفى الأميري رداً على ما تم تداوله عن “أطباء الطوارئ”

أكد المستشفى الأميري ان غرفة استراحة الأطباء المعنية بما تم تداوله هي منطقة استراحة أطباء الخفارة، حيث يلجأ اليها اطباء المناوبة من جميع اقسام المستشفى وليس اطباء الطوارئ فقط، حيث يقضي الكثير منهم أكثر من 31 ساعة متواصلة في المستشفى، بالاضافة لاستراحة الفريق المنتهية مناوباتهم قبل مغادرتهم للمستشفى وهذا ما كان يحدث في تلك الساعة من وقت تغيير المناوبة.

وقال المستشفى في بيان توضيحي حول ما تم تداوله بمشاهدة اطباء لمباراة وترك عملهم “ان من المتعارف عليه ان اقسام الطوارئ في المستشفيات هي من اكثر الاقسام الطبية المزحومة حول العام وتصدر في ذلك الاصدارات العلمية في الدوريات الطبية، لطبيعة استقبالها للحالات المستعجلة والطارئة على مدار الساعة، واذ ينتظر المرضى حول العالم لساعات طويلة للمعاينة، نفخر نحن في قسم طوارئ الاميري بتقديم الخدمات الصحية الطارئة خلال دقائق وذلك بجهود الطواقم الطبية التي تبذل جهود مضاعفة للوصول الى هذه النتيجة القياسية المقارنة.