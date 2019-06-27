أعلنت شركة طيران الجزيرة ان رحلتها رقم (J9 306) التي كانت مغادرة من مطار (صبيحة كوكجن الدولي) في اسطنبول مساء أمس الأربعاء باتجاه مطار الكويت الدولي واجهت خللا فنيا بسيطا مباشرة بعد اقلاعها ما استوجب عودتها الى المطار نفسه.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس ان قائد الطائرة وهي من طراز ايرباص A320 قام على الفور بنشر أقنعة الأكسجين في المقصورة احترازيا ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة قبل الهبوط بالطائرة بشكل عادي وآمن.

واشارت الى انه تم إنزال جميع الركاب دون وقوع أية حوادث مشددة على ان الطائرة أو الركاب لم يكونوا معرضين لأي خطر.

وذكرت ان فريق الشركة قام بإعادة جدولة رحلات جميع الركاب على متن شركات طيران أخرى لنقلهم إلى الكويت في الوقت ذاته مبينة ان “سلامة ركابنا هي أهم أولوياتنا ونقوم باتباع إجراءات السلامة بشكل صارم في جميع الأوقات”.