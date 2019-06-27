توضيح من جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين

عبر تغريدات على حسابها في “تويتر” أكدت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين عدم صحة الفيديوهات والصور والمستندات التي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعي بأنها تخص رفات الأسرى المفقودين.

وفيما يلي نص التغريدات التي تخص هذه القضية:

تود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية الاعلان لأهلنا أهالي الأسرى والشهداء والمواطنين الكرام بشأن ما تم تداوله من ڤيديوات وصور لمستندات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يدعي مروجوها وناشروها أنها تخص أبناءنا الأسرى المفقودين الذين لم يتم جلب رفاتهم من العراق حتى تاريخه، حيث تؤكد الجمعية بأنه قد تم التواصل معنا قبل ثلاثة أسابيع من قبل هؤلاء المروجين لهذه الصور والمستندات وتم الاكتشاف وبسهولة تامة عدم صحة ما ورد فيها من بيانات ومعلومات مما حدى بهم للجوء لهذا الأسلوب في النشر استخداماً للإثارة ودغدغة المشاعر، لذلك نهيب بالجميع عدم التعامل مع مثل هذه الأخبار العارية عن الصحة والتي تهدف لتحقيق مصالح لا تخفى على أحد مؤكدين استمرار الجمعية بمتابعة التنسيق لتحديد مصير أسرانا المفقودين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي تبذل الجهود المشكورة في ذلك والمصادر ذات المصداقية والثقة.

وختاماً نسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها رمز الانسانية وشعبها الكريم من كل مكروه ورحم الله شهداءنا الأبرار..

‏والله ولي التوفيق.

‏مجلس الإدارة

‏٢٠١٩/٦/٢٥