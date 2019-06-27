في السعودية.. هكذا وثّق شخص مقطعًا لاصطياد الوشق العربي النادر

نشرت صحيفة “سبق” السعودية توثيق أحد مشاهير سناب شات لمقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بـ”سناب شات”، يُظهر قيامه باصطياد حيوان الوشق العربي النادر، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شخصًا يرتدي زيًّا باكستانيًّا وهو يحمل حيوان الوشق، ويلقي به بالقرب من موثق الفيديو، الذي قام بتصوير حيوان الوشق والتعليق على الفيديو أن الحيوان يعد من فصيلة النمور.

يُذكر أن هذا النوع من الحيوانات البرية يقطن الجبال بجنوب المملكة، ويُعد اصطياده من المحظورات التي حذّرت النيابة العامة منها، وقالت إنه يُحظر صيد أو قتل أي حيوان بري بأي وسيلة؛ ما لم يكن وفق قواعد “الحياة الفطرية”.

وأوضحت النيابة السعودية أن العقوبة المترتبة على ذلك، تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة 30 يومًا، أو الاثنتين معًا، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع مصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت في تنفيذ المخالفة.

يذكر أن نفس الشخص موثق الفيديو لديه العديد من الفيديوهات أثناء اصطياده للطيور والحيوانات البرية.