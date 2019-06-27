قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم الخميس ان دولة الكويت تتصدر قائمة الدول المنتجة للمياه “والتي تضاهي في جودتها مثيلاتها في دول العالم المتقدم”.

جاء ذلك في تصريح للوزير الفاضل اليوم الخميس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام اعمال الدورة ال (11) للمجلس الوزاري العربي للمياه.

واضاف الوزير الفاضل ان دولة الكويت لا تختلف عن باقي الدول الخليجية بشأن الموضوعات المتعلقة بالمياه من شح في هذه المياه ومصادرها “الا ان بها وفرة مائية وهي تتصدر قائمة الدول المنتجة للمياه”.

ولفت الى انتخاب الكويت رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه للعامين 2020 و2021 منوها بالادارة “الجيدة” لدولة الكويت لدى ترؤسها أعمال الدورة العاشرة للمجلس “والتي بوأتها لأن تكون رئيسا للمكتب” .

وأوضح أن المكتب التنفيذي يعد “امتدادا اساسيا” لمجلس وزراء المياه العرب اضافة الى أنه يعتبر “المطبخ الاساسي” لقراراته “حيث يتم دراسة هذه القرارات ومعالجتها والنظر فيها ومناقشتها بشكل حثيث” .

وافاد الوزير الفاضل بأن دولة الكويت دائما لها بعد عربي وعلاقات متميزة مع جميع الدول العربية الشقيقة لافتا الى دورها “المحوري” خلال اجتماع المجلس بعد انتقال الرئاسة لفلسطين.

وأكد أهمية الموضوعات التي ناقشها الاجتماع والتي أهمها الحفاظ على حقوق الدول في احواض المياه مثل نهري دجلة والفرات في العراق والتأكيد على دعم السلطة الفلسطينية في الحفاظ على مياهها .

وأشار الى قرارات المجلس المتعلقة بالتكامل العربي للحفاظ على المياه اضافة الى عمل خطة استراتيجية واضحة منبثقة عن الخطط الوطنية في الدول العربية لضمان تنفيذ هذه الخطط وسرعة انجازها بالسرعة المطلوبة وذلك بمتابعة الامانة الفنية وجامعة الدول العربية.

وأوضح الوزير الفاضل ان الاجتماع بحث 24 بندا مختلفا مشيرا الى مقترح دولة الكويت المتعلق بمناقشة الموضوعات من خلال لجان فنية متخصصة يطلع عليها الوزراء ورؤساء الوفود ثم اقرار هذه الموضوعات التي تم اتخاذها بشكل فني ودراسة مستفيضة .

وأكد ان المقترح الكويتي حظي باستحسان من رئاسة الاجتماع ومن الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين “باعتباره اتاح الية واضحة لدراسة الموضوعات المختلفة واقرارها” .