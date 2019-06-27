أعلن موقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم الخميس أنه سيتخذ اجراءات جديدة ضد التغريدات التي تنتهك سياسة النشر على المنصة الاجتماعية.

وقال (تويتر) في تدوينة إنه سيضيف “اشعارا تحذيريا” للتغريدات المخالفة خاصة التي تعود للمسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية بدلا من إزالتها.

وأشار إلى أنه سمح في السابق ببقاء تغريدات مخالفة لأن ذلك كان مصلحة الجمهور مشيرا إلى أن الاخطار الجديد سيقدم توضيحا إضافيا لهذا الموقف.

وتابع تويتر ” توجد حالات معينة قد يكون من مصلحة الجمهور فيها الوصول إلى تغريدات بعينها حتى لو كان ذلك ينتهك قواعدنا”.

وأوضح أن القواعد الجديدة ستطبق على الحسابات “الموثقة” التي تمثل مسؤولا حكوميا او يدريها مكتب حكومي أو التي تعتبر حكومية التي يزيد عدد متابعيها عن 100 الف متابع.