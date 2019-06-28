أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة تخفيض عقوبة صانع ألعاب المنتخب الأول عمرو وردة باستبعاده من المشاركة بمنافسات كأس الأمم الإفريقية والاكتفاء بإيقافه عن اللعب حتى نهاية الدور الأول من البطولة.

وذكر الاتحاد في بيان أن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي عقد جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني لحثهم على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره ملايين الشعب المصري منهم في بطولة الأمم الافريقية التي تنظمها مصر حاليا.

بدوره أثنى رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على “روح التكاتف” بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم ورفع الايقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن حيث قرر تخفيض عقوبة الايقاف على اللاعب لتنتهي بنهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وكان أبو ريدة وهو المشرف العام على المنتخب المصري قد قرر في وقت سابق استبعاد وردة من معسكر الفريق المقام في اطار كأس الامم الافريقية “للحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”.