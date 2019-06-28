أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الجمعة أنها تتلف الذبائح شديدة الاصابة بحويصلات الديدان الشريطية.

وقال مسؤول المسالخ في الهيئة محمد السالم في تصريح صحفي إن نسبة انتشار حويصلات الديدان الشريطية في لحوم الاغنام بالكويت لاتتعدى 5ر0 في المئة أي خمسة حيوانات من الالف فقط تكون الاصابة فيها شديدة وتستوجب اتلاف الذبيحة.

ولفت السالم الى ان الاصابات تكون عرضية وخفيفة وغير منتشرة بالذبيحة ويمكن تجنبها بإتلاف الجزء المصاب فقط ولا تؤثر على جودة اللحم ويتم الافراج عنها.

واشار السالم بشأن الرسائل المتداولة عن انتشار حويصلات الديدان الشريطية في إحدى الذبائح الى أن الديدان الشريطية مرض مشترك بين الحيوان والإنسان تدور دورة حياة الطفيل بين لحوم الحيوان وأمعاء الإنسان والتربة الزراعية.

وبين أنه في حال أصيب الإنسان بالدودة الشريطية بسبب ذبح حيوان بالبر أو خارج المسلخ فإنه يعالج ويعطى جرعات مسهلة لطرد الديدان من الأمعاء ويستعيد عافيته.

واوضح ان من أخطر أنواع الديدان الشريطية وأشرسها فتكا تلك التي توجد في لحوم الخنزير ثم التي توجد في لحوم الأبقار من حيث إصابة الإنسان بها وأقلها خطرا وانتشارا تلك التي تنمو في لحوم الأغنام.

وذكر ان دورة حياة الدودة تتلخص بأن هذه الحويصلات في لحم الحيوان تكون معدية وتصيب الإنسان بالدودة الشريطية التي تلتصق بجدار الأمعاء تمتص غذاءها من جسم الإنسان مسببة له الضعف العام والهزال وتنمو مسببة انتشار العدوى من بويضات الديدان وقد تصل إلى أعلاف الحيوانات من خلال الأسمدة أو الري بمياه الصرف المعالجة.

وأهاب بأصحاب الذبائح أن يذبحوا حيواناتهم في المسالخ ليتم فحصها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على سلامتهم.