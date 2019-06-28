المغرب إلى ثمن نهائي “الكان” بالفوز على كوت ديفوار

فاز منتخب المغرب على كوت ديفوار، بهدف دون رد، على ملعب السلام، في ثاني جولات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، ليحجز بذلك تأشيرة التأهل لثمن النهائي.

وسجل هدف أسود الأطلس، يوسف النصيري في الدقيقة 23.

وبهذا الفوز، انفرد منتخب المغرب بصدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، أمام كوت ديفوار (3 نقاط)، في انتظار مواجهة جنوب إفريقيا وناميبيا، مساء اليوم الجمعة.

وقد شهدت الدقيقة الأولى من المباراة، محاولة خطيرة لساحل العاج، من رأسية للمهاجم كودجيا، لكن سايس تدخل ليبعد الكرة قبل دخولها المرمى.

وأرسل درار عرضية من الجهة اليمنى، حيث سدد النصيري بجانب مرمى الحارس جبوهو، في الدقيقة 18.

وكانت هذه الفرصة بمثابة إنذار من الأسود، حيث نجح أمرابط في مراوغة لاعبين، ومرَر للنصيري الذي انفرد بالحارس جبوهو، وتقدم للمغرب (1-0) في الدقيقة 23.

وجاءت ردة فعل ساحل العاج سريعة، من كرة وصلت إلى جراديل، الذي انفرد بالحارس بونو، لكن الأخير تدخل بنجاح وأبعد الكرة، التي عادت إلى بيبي، حيث سدد فوق المرمى، في الدقيقة 27.

وظهر ارتباك كبير في أداء المنتخب الإيفواري، بعد تسجيل الأسود الهدف، خاصةً في الدفاع الذي ارتكب عدة أخطاء.

وفي الدقيقة 38 قاد زياش هجمة مرتدة، ومرر للنصيري الذي كان أمام المرمى، وسدد بقوة، لكن الحارس جبوهو تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 40 ارتكب الحارس بونو خطأً، عندما حاول إبعاد الكرة، التي وصلت لسيري دي الذي سدد بسرعة وقوة، إلا أن بونو تصدى بنجاح هذه المرة.

ودخل منتخب ساحل العاج الشوط الثاني ضاغطا، فيما حاول المغرب مباغتة خصمه، من تسديدة قوية لزياش.

وأضاع بوصوفة كرة، عندما فضل التمرير لحكيمي بدلا من التسديد، ولم يستغل تموقعه في مربع العمليات.

ولم يستغل المنتخب المغربي المساحات، التي تركها خلفه المنافس، حيث أضاع زياش وحكيمي والنصيري فرصا عديدة.

وأجرى هيرفي رينارد، مدرب الأسود، أول تغيير بإدخال سفيان بوفال بدلا من حكيم زياش، في الدقيقة 64.

وتعرض أمرابط للإصابة، حيث دخل بدلا منه نصير مزراوي.

وكان بلهندة قريبا من التسجيل، عبر تسديدة قوية، نجح في إبعادها الحارس جبوهو.

وشهدت الدقيقة 88 ضربة مقصية خطيرة لإسماعيلا تراوري، لكن الحارس بونو أنقذ مرماه من هدف.

وأضاع مزراوي آخر الفرص المغربية، بعدما ردت العارضة كرته، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنًا فوز أسود الأطلس (1-0).

