غريزمان وبرشلونة.. حُسم الأمر

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب الكرة الفرنسي، أنطوان غريزمان بطل مونديال روسيا 2018، صار قريبا جدا من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني، بعدما وافق على عقد من خمس سنوات مع “البلوغرانا”.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن غريزمان ، سيتقاضى 17 مليون يورو، بشكل سنوي، في إطار العقد الجديد الذي سيوقعه مع الفريق الكاتالوني.

وأشار المصدر الفرنسي، إلى المباحثات التي أجراها ممثلون عن غريزمان مع فريق برشلونة، وعرضت الصحيفة كيف توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الانضمام.

وكانت قيمة كسر عقد اللاعب الفرنسي، الذي فاز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، تصل إلى 200 مليون يورو، لكن هذا الرقم سيهبط إلى 120 مليون يورو في بداية يوليو المقبل.

وفي مايو الماضي، أعلن لاعب منتخب فرنسا وضع حد لمسيرته مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي، قائلا “لقد كانت 5 سنوات رائعة معكم.. ستكونون دائما في قلبي شكرا لكم جميعا”.

وعقب آخر مباراة للمنتخب الفرنسي ضد أندورا، أول أمس الثلاثاء، قال غريزمان في تصريحه لوسائل الإعلام “يجب أن تكونوا صبورين قليلا.. أنا أول شخص يريد أن يكشف لكم خططي المستقبلية، لكن علينا الانتظار في الوقت الحالي، ربما سنعرف المزيد في غضون أسبوعين”.

وقرر غريزمان الرحيل عن النادي المدريدي، على الرغم من امتداد عقده حتى 2023، وذلك بعدما جدده في الموسم الماضي.

وكان غريزمان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، ولكنه فضل البقاء في “واندا ميتروبوليتانو”، ورفض العرض الكتالوني.