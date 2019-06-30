بيرو تنصب الفخ لأوروجواي وتتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب بيرو لقبل نهائي بطولة كوبا أمريكا بالإطاحة بالعريق أوروجواي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

تفوق المنتخب البيروفي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليتأهل لملاقاة شيلي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

أدار مدربا الفريقين المباراة بفكر مختلف، حيث لجأ أوسكار تاباريز المدير الفني لأوروجواي لخطة 4-4-2، وأحكم فريقه السيطرة تماما على شوطي اللقاء، سواء على مستوى الاستحواذ أو خلق الفرص.

إلا أن المنتخب الأوروجوياني أضاع أكثر من فرصة لقتل اللقاء خاصة في أول نصف ساعة بثلاث محاولات مؤكدة لكل من لويس سواريز وإدينسون كافاني الذي أطاح بالكرة خارج المرمى الخالي، بينما ألغى الحكم هدفا سجله جورجيان دي أراسكايتا بداعي التسلل.

كما تميز رفاق سواريز وكافاني بوجود دعم قوي من ثلاثي الوسط بنتانكور وفيدريكو فالفيردي وناهيتان فرنانديز.

في المقابل، اعتمد ريكاردو جاريكا مدرب بيرو على خطة دفاعية بحتة، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مرمى حارسه بيدرو جاليسي، وذلك باعتماده على خطة 4-1-4-1.

دفاعيا نجح جاريكا بدرجة كبيرة رغم الضغط الدائم وسيطرة أوروجواي، بينما اختفى فريقه هجوميا على مدار 90 دقيقة، لم يتعرض خلالها الحارس فرناندو موسليرا لأي اختبارات خطيرة.

افتقد المهاجم المخضرم باولو جيريرو أي مساندة من زملائه، ليجد نفسه معزولا وسط رقابة قلبي دفاع أوروجواي دييجو جودين وخيمينيز.

أما رباعي الوسط فلوريس ويوتون وأندريه كارييو وكريستيان كويفا مالوا أكثر لأداء المهام الهجومية، بينما توقفت انطلاقات ظهيري الجنب أدفينكولا وميجيل تراوكو.

واصل منتخب أوروجواي ضغطه في الشوط الثاني، حيث سدد فيدريكو فالفيردي كرة قوية أبعدها حارس بيرو بصعوبة، بينما ألغى الحكم هدفا سجله لويس سواريز بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

تحرك جاريكا لتنشيط الصفوف في آخر ربع ساعة من اللقاء، حيث أشرك كريستوفر جونزاليس ثم راؤول رويدياس مكان كارييو وكويفا.

أما العجوز، أوسكار تاباريز لم يستفد من سلاح البدلاء، حيث أشرك لوكاس توريرا مكان ناهيتان نانديز، بينما فاجأ الجميع بإشراك كريستيان ستواني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مكان فيدريكو فالفيردي تمهيدا للاعتماد عليه في تسديد ركلات الترجيح.

أضاع لويس سواريز الركلة الأولى لأوروجواي وسجل زملائه الأربعة كافاني وستواني وبنتانكور ولوكاس توريرا، بينما سجل منتخب بيرو ركلاته الخمس بنجاح بأقدام جيريرو ورويدياس ويوتون وأدفينكولا وفلوريس.