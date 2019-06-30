في الجهراء .. هل “البلدية” جادة في انهاء تجمع “العزاب” في “السكن الخاص”؟!

عبّر عدد من مواطني محافظة الجهراء عن عدم تفاؤلهم من جدوى حملة (اطمئن) لاخلاء السكن الخاص من العزاب الذين انتشروا بشكل كبير في عدد من محافظات الكويت تلك الحملة التي أعلنت بلدية الكويت أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأول من يوليو.

وحسب مواطنين تواصلوا مع أكدوا بأن أسبب عدم تفاؤلهم هو ما أعلنته البلدية من دعوة للمواطنين لتقديم كل ما يفيد عن وجود سكن عزاب في مناطقهم وذلك من خلال وسائل التواصل الهاتفي والاجتماعي مؤكدين بأن بلدية تعرف تماما ومنذ وقت طويل وبدقة أماكن تجمعات العزاب في محافظة الجهراء حيث يتمركزون تحديدا في منطقة القصر قطعة ١ و ٢ وبالتالي لا تحتاج البلدية الى انتظار هذه المعلومات وهي أمامها رأي العين من خلال أماكن تمركز القاطرات والشاحنات والباصات وسط بيوت السكن الخاص حتى أصبحت المنطقة أشبه بالمنطقة الصناعية..

وهنا بعض الصور التي زودنا بها مواطنون وتم التقاطها في منطقة القصر قطعة ١ و ٢ بمحافظة الجهراء:









