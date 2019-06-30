يوفنتوس يعلن صفقة دي ليخت خلال ساعات

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن اقتراب يوفنتوس في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، والإعلان عنها بصفة نهائية خلال ساعات.

ووفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن يوفنتوس سيعلن عن التعاقد رسميًا مع دي ليخت صاحب الـ 19 عامًا، غدًا الإثنين.

وأشارت إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أياكس بشأن الصفقة، حيث سيدفع السيدة العجوز 75 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي الهولندي.

وسيضع السيدة العجوز شرطًا جزائيًا في عقد دي ليخت بقيمة 150 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول اللاعب على راتب سنوي يبلغ 12 مليونًا.

وساهم دي ليخت بشكل كبير في تتويج أياكس بثنائية الدوري والكأس، ووصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب التأهل مع منتخب هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.