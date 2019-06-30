قال الفلكي والمؤرخ الكويتي والعضو الشرفي بجمعية الفلك البريطانية عادل السعدون إن موسم الجوزاء يبدأ في الثالث من شهر يوليو كل عام ويستمر 26 يوما ويتكون من الجوزاء (الأولى) و(الثانية).

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن الجوزاء الأولى تبدأ في الثالث من يوليو ونوءها (الهقعة) وهي من منازل القمر وفترتها 13 يوما وتستمر حتى 15 يوليو.

وذكر أن الجوزاء الثانية تبدأ في 16 يوليو ونوءها (الهنعة) من منازل القمر وفترتها 13 يوما وتستمر حتى 28 يوليو وبعدها يأتي موسم المرزم.

وبين أن فترة الجوزاء تتميز بأجواء حارة لأنها فترة حر الانصراف ويقول القائل: “ما حر إلا حر الانصراف وما برد إلا برد الانصراف” ويقصد بالانصراف هو انصراف الشمس عن سمت الرأس بعد أن كانت فوق الرأس يوم الانقلاب الصيفي في 22 يونيو وبداية ميلانها ونزولها وبالمثل لبرد الانصراف عندما يحدث الانقلاب الشتوي وتبدا الشمس بالارتفاع.

ولفت السعدون إلى أنه في فترة الجوزاء تشتد الرياح أحيانا وترفع معها الغبار لكنها ليست بنفس درجة سرعة الرياح في فترة مربعانية الصيف التي تبدا في 7 يونيو وتنتهي في 2 يوليو.

وبين أنه في فترة الجوزاء تهب رياح السموم وهي رياح شمالية غربية حارة وعند بداية الجوزاء الثانية يطلق على هذه الفترة ب “جمرة القيظ” وتكون أكثر الأيام خلال السنة ارتفاعا بدرجات الحرارة وفيها ينضج الرطب.