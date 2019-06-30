انتخبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية خلال اجتماعها اليوم الأحد الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات الأربع المقبلة (2019 – 2023).

كما انتخبت الجمعية العمومية محمد جعفر نائبا للرئيس وحسين المسلم أمينا للسر وذلك وفقا للمادة رقم 23 من النظام الأساسي.

وخلال الاجتماع تم انتخاب الشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ جابر ثامر الجابر وعلي المري ونائل العوضي ومساعد العجيل وسعود الحربي‏ لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.

جرت الانتخابات بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية وبحضور نائب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية وامين سر المجلس الاولمبي الاسيوي.