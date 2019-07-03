ثمن سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح اليوم الاربعاء موافقة المملكة على زيادة اعداد الحجاج الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية بواقع 1500 حاج.

واعرب الشيخ علي الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة.

وأشاد السفير الصباح بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن مثمنا ما قام به من اجل الحصول على الموافقة الكريمة.

واكد ان المملكة العربية السعودية تقوم بجهود جبارة على مر السنين في خدمة حجاج بيت الله الحرام والقيام على راحتهم والحفاظ على سلامتهم مشيدا بما قامت به المملكة من توسعات للحرمين الشريفين والخدمات الكبيرة والنوعية المتميزة المقدمة للمعتمرين والحجاج.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي فهد الشعلة اعلن في تصريح صحفي يوم امس الاول الاثنين موافقة السلطات السعودية على تمكين 1000 شخص من فئة المقيمين بصورة غير قانوية في البلاد لأداء فريضة الحج هذا العام.