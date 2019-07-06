تفاصيل قرار حظر لعبة ببجي في الأردن

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية اليوم السبت منع لعبة بوبجي في المملكة الأردنية بعد الشكاوى المتعلقة بسلبياتها على المجتمع.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور أن كافة التقارير وأبرزها تقرير “منظمة الصحة العالمية” أكدت أن للعبة بوبجي نتائج سلبية كبيرة من أبرزها الادمان والعصبية والاستفزاز والعزلة الاجتماعية وتفكك الاسر.

وبين الجبور أن الهيئة قد أصدرت تعليمات إلى شركات الاتصال بحظر بوبجي في الأردن رسمياً فيما طالب العديد من المشتركي في اللعبة التراجع عن القرار وإعادة التصريح باللعبة وإزالة الحظر الالكتروني عنها.

ويأتي قرار الهيئة لمنع بوبجي ضمن قانون حماية المجتمع من آثار التطبيقات الذكية وما ينتج عنها من العاب وبرامج تؤدي إلى عمل خلل في المجتمع من حيث السلوكيات وغيرها من التصرفات التي تدفع إلى سوء التصرف أو التعامل مع أي تطبيق .

تجمع لعبة بوبجي الملايين من اللاعبين حول العالم في قتال شرس وبأسلحة متعددة وبتواصل مفتوح بين أعضاء اللعبة، كما تتيح ببجي العديد من التحديثات التي تصنف اللاعبين على حسب مراحل تقدمهم في اللعبة، بحسب ” عربي نيوز”.