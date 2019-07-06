نادال وسيرينا يواصلان مشوارهما في “#ويمبلدون”

تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام” السبت؛ بفوزه الواضح على الفرنسي ويلفريد تسونغا بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (6-2 و6-3 و6-2).

ويواجه نادال في الدور الرابع، الفائز من مباراة البرتغالي جواو سوزا والبريطاني دان إيفانز، حيث يتفوق الإسباني على الأول في المواجهات المباشر (2-0)، في حين لم يسبق له مواجهة الآخر من قبل.

ويبحث نادال عن التتويج بلقب ويمبلدون للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية، بعدما توج باللقب عامي 2008 و2010، ووصل في نسخة العام المنصرم إلى نصف النهائي، قبل أن يخسر على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المجموعة الفاصلة.

بدوره بلغ الياباني كي نيشيكوري ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، التي تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية 16 مليون دولار، إثر فوزه على الأمريكي ستيف جونسون بواقع (6-4 و6-3 و6-2).

كما بلغت النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز،الدور ثمن النهائي؛ بتغلّبها على الألمانية جوليا جورجيس.

واحتاجت المصنفة العاشرة بين لاعبات التنس المحترفات إلى ساعة واحدة و12 دقيقة من أجل تخطي عقبة المصنفة الـ17 عالمياً بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3 و6-4).

وضربت وليامز، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، موعداً مع الإسبانية كارلا سواريز، التي تغلّبت على الأمريكية لورين ديفيز بواقع (6-3 و6-3).

وتأهلت أيضاً للدور ذاته البلجيكية اليسي ميرتنز، والتشيكية بيترا كفيتوفا ومواطنتها باربورا ستريكوفا، والبريطانية جوانا كونتي، والأسترالية آشليه بارتي، والأمريكية أليسون ريسك