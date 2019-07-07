حصد المنتخب الوطني الكويتي للكيوكوشن كان كاراتيه اليوم الاحد ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في بطولة ماليزيا المفتوحة للعبة بنسختها الرابعة بمشاركة عشرة منتخبات عالمية.

وقال رئيس الوفد الكويتي حسن الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطل ضاري العنزي حصل على الميدالية الذهبية في وزن (85 كيلوجرام) والبطل سالم الحربي حصل على الميدالية الذهبية في وزن (65 كيلوجرام). وأضاف الكندري أن البطل عبدالله العبدالله حصل على الميدالية الفضية في وزن (75 كيلوجرام) موضحا أن البطل العنزي حصل على الميدالية الذهبية والبطل الحربي حصل على الفضية بعد منافستهما في نهائي (السوبر فايت).

واشار إلى أن الحكم الكويتي فيصل العثمان الذي شارك في البطولة أظهر أداء مميزا في التحكيم مبينا أن ذلك أهله لتحكيم المباريات النهائية في هذه البطولة.

وأهدى رئيس الوفد هذا الفوز إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح.

يذكر ان بطولة ماليزيا المفتوحة لل(كيوكوشن كان كاراتيه) بدأت فعالياتها السبت الماضي واختتمت اليوم بمشاركة دولة الكويت والدولة المضيفة ماليزيا ودول كوريا الجنوبية والصين وهونغ كونغ واندونيسيا ونيوزيلاندا والهند وباكستان ونيبال.