رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد خروج “الفراعنة” من كأس أمم إفريقيا

روسيا اليوم
منذ دقيقة واحدة
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قال النجم الدولي المصري محمد صلاح، إنه “حزين جدا” لخروج “الفراعنة” المبكر، من كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية في “تويتر”: “حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية”.

وأتم: “إن شاء الله نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم”.

المصدر: twitter@MoSalah

 

 

 

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