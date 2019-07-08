أول تعليق من محمد صلاح بعد خروج “الفراعنة” من كأس أمم إفريقيا

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم..

وأضاف: “كنا نريد إكمال المشوار للنهاية والفوز بالبطولة من أجل الجماهير الوفية، التي يجب أن نشكرها شكرا كبيرا على الدعم المعتاد”.