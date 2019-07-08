قدمت الكويت تبرعات مالية بقيمة اجمالية تبلغ نحو 350 ألف دولار للمساهمة في بناء مركز تعليمي ومسجد في جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) في اطار حرصها على متابعة العمل الإنساني والخيري والإغاثي لصالح الأشقاء والأصدقاء حول العالم.

وسلم سفير الكويت لدى صربيا وغير المقيم في جمهورية الجبل الأسود يوسف عبدالصمد تبرعا مقدما من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية بقيمة 70 ألف دينار كويتي (230 ألف دولار) إلى نائب رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود عمر كايوشاي.

وقالت سفارة الكويت في بلغراد في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الاثنين أن التبرع المالي يهدف إلى المساهمة في بناء مركز تعليم وتحفيظ للقرآن الكريم في العاصمة بودغوريتسا يوصف بأنه سيكون أول مركز من نوعه في الجبل الأسود.

وأضاف البيان أن السفير عبدالصمد سلم أيضا لنائب رئيس المشيخة تبرعا آخر مقدما من جمعية إحياء التراث الإسلامي بقيمة 36700 دينار كويتي (120 الف دولار) لبناء مسجد في مدينة (بلاف) شمالي الجبل الأسود.

وأكد البيان ان هذه التبرعات تأتي في إطار سياسة الكويت الانسانية لدعم لصالح الأشقاء والأصدقاء في الدول العربية والأجنبية في مختلف أنحاء العالم خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية والتنموية التي تخص الثقافة والتعليم والبنية التحتية.

ونقل البيان عن ممثل المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود قوله خلال اللقاء الذي جرى بمقر سفارة الكويت ببلغراد إن هذه المساهمات خاصة ما يتعلق ببناء مركز تعليم وتحفيظ للقرآن الكريم ستسهم في خدمة المدرسة الإسلامية وتلاميذها من الجنسين والتي تم تمويلها من الكويت سابقا مشيرا إلى أنه سيكون أول مركز من نوعه في الجبل الأسود.

وأشاد كايوشاي بمساهمات الكويت مؤكدا أهمية دورها البارز في العمل الخيري والإنساني واستعدادها الدائم لمد يد العون للمسلمين في الجبل الأسود.