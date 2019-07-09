راشد الفضالة: أما آن الأوان لننهي هذا الظلم؟!

غرّد الناشط راشد الفضالة عبر حسابه في “تويتر” بمناسبة الذكرى الأولى لصدور الحكم الشهير في “قضية دخول المجلس” ..

وقال الفضالة : ‏قبل ٣٦٥ يوماً أصدرت المحكمة حكمها الشهير في “قضية دخول المجلس” حيث تفاوتت الأحكام بين ال٧٠ متهم بين البراءة وأحكام بالسجن و أحكام بعدم النطق و أحكام بوقف النفاذ، ولا يخفي على أهل الكويت بأن النيابة اتهمت نحن ال٧٠ متهماً بتهم واحدة، وأدلة واحدة.

وأضاف الفضالة : نفس الشهود، وأنا مِمن وقع إسمهم في صندوق البراءة، وإلى هذا اليوم، أقسم بالله العظيم، لا أعلم لماذا و على ماذا استندت المحكمة على تبرأتي ولا يعلم احد لماذا وعلى ماذا تمت إدانة زملائي.

‏⁧‫‏وأضاف الفضالة : فكل ما قاموا به، قِمت به شخصياً، وكل ما قمت به، قاموا به.. ‏أما آن الأوان لننهي هذا الظلم؟!

‏ولا حول ولا قوة الا بالله

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