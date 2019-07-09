نيتو يوقع رسميًا عقود انتقاله لبرشلونة

وقَّع البرازيلي نيتو، حارس مرمى برشلونة الجديد، عقود انضمامه لصفوف البلوجرانا، رسميًا اليوم الثلاثاء.

وظهر نيتو، برفقة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لتوقيع العقود التي تمتد لـ4 سنوات، حتى صيف 2023.

وسيظهر نيتو، بعد دقائق للحديث لوسائل الإعلام، والصحفيين، لكن لن يتم تقديمه للجماهير؛ نظرًا لأعمال الإصلاحات في أرضية ملعب كامب نو؛ حيث يتم التقديم خلف الأبواب المغلقة بحضور الإعلام، وأسرة اللاعب فقط.

وانضم حارس فالنسيا السابق لصفوف البارسا لتعويض رحيل الهولندي ياسبر سيليسين للخفافيش، حيث سيكون الحارس الثاني للبلوجرانا بعد الألماني مارك أندريه تير شتيجن.