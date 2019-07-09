أعلنت وزارة التربية الكويتية بدء تحويل مكتبة الوزارة المركزية التي تضم أكثر من 37 ألف كتاب إلى مكتبة الكترونية لخدمة الباحثين والمعلمين.

وقال مدير إدارة المكتبات المدرسية بالوزارة أحمد الماجدي في تصريح صحفي اليوم الإثنين ان الإدارة تسعى إلى توفير خدمة الاستعارة والايجاد الالكتروني ووضع شريحة الكترونية في كل كتاب لتسهيل عملية الجرد والفرز وتحديد نوع الكتاب من خلال مؤشر البحث.

وأوضح الماجدي ان الإدارة استعدت لتجهيز المكتبات في كافة مدارس المناطق التعليمية بالإضافة إلى المدارس الجديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد مضيفا أنه تم تشكيل فريق مكون من مراقبة الشؤون الفنية ومراقبة الخدمات الدورية وتوفير طاقم العمل فيها.

وأشار إلى أن الإدارة أعدت دورات تدريبية متخصصة لأطقم العمل في المدارس مبنية على أسس علمية في علم المكتبات إلى جانب تدريبهم على برنامج الأفق (الفهرس الآلي) بهدف النهوض بقدراتهم وتعزيز أدائهم بما يخدم تطوير العملية التعليمية.