اكد المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي اليوم الاربعاء أهمية الاستعداد النفسي والذهني والبدني لمباراة منتخب بلاده أمام ساحل العاج غدا في دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية 2019 مشددا على أن لاعبيه عازمون على تحقيق حلم جديد للكرة الجزائرية في البطولة.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي بملعب السويس ان “منتخب ساحل العاج قوي جدا وسبق أن حقق اللقب القاري منذ سنوات قريبة” مشيرا الى أن الجهاز الفني قام بدراسة فريق ساحل العاج جيدا ولن تكون هناك خدعة في اللقاء.

واضاف ان “الفوز بالبطولة يحتاج ثقة قوية في مجموعة اللاعبين المختارين ونملك كتيبة قوية لديها من الاصرار والعزيمة على اسعاد شعب الجزائر”.

وبدوره اكد المدير الفني لمنتخب ساحل العاج ابراهيما كمارا صعوبة مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر غدا مبينا ان “الفوز يحتاج الى بذل أقصى مجهود بدني وذهني والنظر فقط الى ضرورة الحفاظ على اسم وهيبة منتخب ساحل العاج”.

واضاف ان “منتخب الجزائر قوي وان لاعبي فريقه في حالة استنفار دائم وعلينا ان نحقق المراد غدا امامهم” موضحا انه تم دراسة قوة دفاع الجزائر التي لم تستقبل اهدافا جيدا.

واوضح كمارا ان “الفريق الجزائري لديه نقاط ضعف سيتم اللعب عليها من البداية” مشيرا الى ان منتخب ساحل العاج يمر بمرحلة جيدة كلاعبين وجهاز فني ويسعي الى تحقيق حلم الفوز بالبطولة لهذا الجيل.