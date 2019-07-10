تسريبات: الصور الرسمية لهاتف سامسونج Galaxy Note 10

كشف تسريب جديد عن ما يبدو أنه الصور الرسمية لجهازي سامسونج الرائدين (Galaxy Note 10) و (+Galaxy Note 10) المزمع الإعلان عنهما في السابع من شهر أغسطس.

وبالرغم من أنه يفصلنا أقل من شهر عن تاريخ الإعلان عن الأجهزة في حدث بمدينة نيويورك، إلا أنه أصبح بإمكننا الآن إلقاء نظرة أولية على الأجهزة.

ومن المحتمل أن تكون هذه الصور هي نفسها التي ستقوم سامسونج بتوزيعها على الصحافة واستخدامها في المواد التسويقة بعد إطلاق الهاتف في حدث أغسطس.

وبحسب الصور، فإن شركة سامسونج تخطط لطرح هاتفي (Galaxy Note 10) باللون الأسود والأزرق البنفسجي الفاتح، مع حواف رفيعة بشكل استثنائي، وكاميرا أمامية واحدة متواجدة ضمن فتحة في منتصف الشاشة.

ويأتي هاتف (Galaxy Note 10) بشاشة بقياس 6.28 إنشًا، بينما يأتي جهاز (+Galaxy Note 10) بشاشة بقياس 6.75 إنشًا، مع الزجاج المنحني الذي تتوقعه من هواتف سامسونج الرائدة لعام 2019.

ويبدو أن سامسونج قد أضافت كاميرا ثلاثية العدسة للجزء الخلفي الجهاز، مع المزيد من أجهزة استشعار الكاميرا للنسخة الأكبر، بما في ذلك مستشعر (ToF)، والذي يتيح المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد والميزات المرتبطة به.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة أيضًا نظام الفتحة المتغيرة الثلاثية المراحل على الجهاز.

ويلاحظ من خلال الصور عدم وجود زر مخصص للمساعد الرقمي بيكسبي (Bixby) – الذي حصل على الكثير من الملاحظات السلبية منذ تقديمه على هاتف (Galaxy S8)، حيث يبدو أن سامسونج قد نقلت زر الطاقة من الجانب الأيمن إلى الأيسر.

كما لا يوجد منفذ لسماعات الرأس أو ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، مما يشير إلى أن الماسح الضوئي لبصمات الأصابع سيكون مدمج تحت الشاشة.

يُذكر أن التسريبات السابقة تحدثت عن وجود نسخة من الجهاز داعمة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تتضمن مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مع ربط سعة ذاكرة الوصول العشوائي بمساحة التخزين، حيث يأتي الطراز الأعلى بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 1 تيرابايت.