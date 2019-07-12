تتجه انظار عشاق كرة المضرب اليوم الجمعة الى العاصمة الانجليزية لندن لمتابعة لقاء الاسباني رافائيل نادال بالسويسري روجر فيدرير ولقاء الصربي نوفاك دوجوكوفيك بالاسباني روبرتو باوتيستا في بطولة ويمبلدون (غراند سلام).

ومن المتوقع ان تشهد مواجهتا الدور نصف النهائي من البطولة حماسة وندية من اللاعبين والجماهير.

وفي المواجهة المرتقبة التي تتلهف عليها الجماهير سيسعى السويسري فيدرير المصنف الثالث عالميا الى رد اعتباره من نادال الذي اخرجه من بطولة فرنسا المفتوحة اضافة الى تحقيق لقبه التاسع في البطولة.

كما سيسعى نادال الى تأكيد تفوقه على فيدرير بالمواجهات المباشرة اذ فاز ب 24 من اصل 39 وتحقيق لقبه الثالث في تاريخ هذه البطولة.

وحقق نادال لقب بطولة ويمبلدون مرتين عامي 2008 و2010 فيما حقق فيدرير هذه البطولة ثماني مرات.

ووصل رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا الى الدور قبل النهائي بعد فوزه على البرتغالي جواو سوسا بثلاث مجموعات مقابل لاشيء في دور ال16 ثم فوزه على الامريكي سام كويري في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها.

وكان السويسري روجر فيدرير المصنف الثالث عالميا قد تأهل الى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الايطالي ماتيو بيريتيني في دور ال16 بثلاث مجموعات مقابل لاشيء ثم فوزه على الياباني كي نيشيكوري بثلاث مجموعات مقابل واحدة ليصبح بذلك اول لاعب يحقق 100 انتصار في احدى البطولات الكبرى.

وسيلتقي اليوم ايضا ضمن المنافسات ذاتها الصربي نوفاك دجوكوفيك المصنف الاول عالميا بالاسباني روبرتو باوتيستا المصنف 22 عالميا في مواجهة تشكل صراعا بين السطوة والطموح.

اذ يطمح الاسباني الى تحقيق انتصار تاريخي واقصاء حامل اللقب والمصنف الاول وبلوغ الدور النهائي لاول مرة في تاريخه لكن نوفاك سيحاول الضرب بقوة وتأكيد جدارته بالتصنيف والحفاظ على اللقب.

ووصل نوفاك الى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الفرنسي اوغو امبير في دور ال16 بثلاث مجموعات مقابل لاشيء وفوزه على البلجيكي دافيد غوفان في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها.

كما وصل باوتيستا الى هذا الدور بعد تغلبه على الفرنسي بينوا بيير في دور ال16 بثلاث مجموعات مقابل لا شيء وفوزه على الارجنتيني غويد بيلا في دور الثمانية بثلاث مجموعات مقابل واحدة.