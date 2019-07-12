دعوة للكويتيين في جنوب الولايات المتحدة لتوخي الحذر من الإعصار “باري”

دعت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الجمعة، الطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين في جميع الولايات المطلة على خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة والمحتمل أن تكون في المسار المتوقع للاعصار (باري) الى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وقالت السفارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه في الوقت الذي ترجو فيه السفارة الأمن والسلامة للجميع لاسيما الطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين في المدن الساحلية في ولايات (لويزيانا) و(ألاباما) و(مسيسيبي) و(تكساس) فإنها تؤكد ضرورة اتباع جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية لمواجهة هذه العواصف وتأمين سلامتهم.

وحثت السفارة في هذا الصدد المواطنين الكويتيين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذه الأحوال الجوية على الأرقام الهاتفية التالية: (‎رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن 0012022620758 – رقم طوارئ القنصلية العامة لدولة الكويت في لوس أنجلوس 0013102793644 – رقم طوارئ القنصلية العامة للكويت في نيويورك 0019172426688 – ‎رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 0012023642104).