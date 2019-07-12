ديوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون بعد تجاوز عقبة أجوت

تخطى المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش، عقبة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-2) و(4-6) و(6-3) و(6-2)، ليتأهل بالتالي إلى نهائي بطولة ويمبلدون.

وتأهل ديوكوفيتش بالتالي إلى نهائي ويمبلدون للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية، حيث سبق وأن توج باللقب 4 مرات من قبل أعوام 2011 و2014 و2015 و2018، وخسر المباراة النهائية في نسخة 2013.

وسيخوض ديوكوفيتش النهائي رقم 25 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، وحقق النجم الصربي 32 انتصارًا وتعرض لهزيمة وحيدة في البطولات الأربع الكبرى، منذ بداية بطولة ويمبلدون العام الماضي.

ويبحث ديوكوفيتش عن التتويج بلقبه الـ16 في بطولات الجراند سلام، وتقليص الفارق مع متصدر القائمة النجم السويسري روجر فيدرر (20 لقبًا) والإسباني رافائيل نادال صاحب المركز الثاني (18 لقبًا).

وينتظر ديوكوفيتش في المباراة النهائية مواجهة الفائز من صدام فيدرر ونادال والذي سيقام في وقت لاحق اليوم.

ويتفوق ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة على نادال (28- 26)، وسبق وأن تواجها في ويمبلدون 3 مرات، حيث حسم النجم الصربي مباراتين عامي 2011 و2018، وحسم نادال المواجهة الأولى في عام 2007.

كما يتفوق ديوكوفيتش على فيدرر (25- 22)، وتواجها في ويمبلدون 3 مرات من قبل أيضًا، حيث حسم السويسري المواجهة الأولى في نصف نهائي عام 2012، وفاز ديوكوفيتش في نهائي نسختي 2014 و2015.