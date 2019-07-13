الجزائر تخصص 10 طائرات لمشجعي منتخبها لحضور المباراة ضد نيجيريا

أمر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي اليوم الجمعة بتخصيص عشر طائرات لنقل المشجعين الراغبين بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته أمام منتخب نيجيريا المقررة الأحد ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا.

وأعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أن “الطائرات العشرة المخصصة لنقل مناصري الخضر إلى القاهرة ستنطلق من مطارات الجزائر العاصمة بالوسط و(وهران) بالغرب و(قسنطينة) بالشرق و(ورقلة) بالجنوب حتى يتمكن مناصرو مختلف الولايات من التنقل إلى القاهرة”.

ويأتي قرار الحكومة الجزائرية عقب تصريحات وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي الذي أكد في وقت سابق اليوم عقد اجتماع على مستوى الجهاز التنفيذي من أجل دراسة موضوع نقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة من أجل مساندة ودعم المنتخب.

وتم الاتفاق على زيادة عدد الرحلات إلى 10 طائرات حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من المشجعين ومن مختلف مناطق البلاد من التنقل إلى القاهرة لمناصرة الخضر.

يذكر أن الحكومة الجزائرية كانت قد خصصت أمس الخميس أربع طائرات لنقل قرابة 1500 مشجع إلى القاهرة من أجل دعم منتخب (محاربي الصحراء) في مباراته ضد منتخب ساحل العاج ضمن الدور ربع النهائي والتي انتهت لصالح المنتخب الجزائري بركلات الترجيح.