قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي إن البلاد تتأثر اليوم السبت بنشاط في الرياح الشمالية الغربية التي من المتوقع أن تزيد سرعتها عن 50 كيلو مترا في الساعة ومثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

وتوقع العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن يبدأ الاعتدال في سرعة الرياح تدريجيا ابتداء من مساء اليوم ويستمر الى يوم غد الأحد على أن يعود نشاط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا على فترات ابتداء من بعد غد الاثنين والتي قد تصل سرعتها الى 40 كيلو مترا في الساعة.

وذكر أنه من المتوقع أيضا أن تكون الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعة هباتها إلى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار.

وأفاد بأن سرعة الرياح والأتربة المثارة لها خلال الأيام المقبلة لها دور في انخفاض درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية فيما تتراوح الصغرى بين 30 و33 درجة مئوية ليكون الطقس حارا خلال النهار وحارا نسبيا خلال الليل.

وحذر مرتادي البحر أخذ الحيطة من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 أقدام وكذلك قائدي المركبات لاسيما على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة (السافي).

ودعا العلي المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي (kuwaitmet) والموقع الخاص بإدارة الارصاد الجوية (met.gov.kw).

وأكد أن إدارة الارصاد الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس متمنيا السلامة للجميع. (النهاية) م ف / أ م ح