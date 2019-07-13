“كان” تحذر من اعلانات “السوشال ميديا” المضللة عن أدوية للتخسيس

حذر نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح, من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مشاهير (السوشيال ميديا)، والتي تخدع الجمهور بادعاء انها تقدم كبسولات سحرية للقضاء على زيادة الوزن.

وأوضح في بيان صحافي، إنه في ظل الانتشار الملحوظ أخيراً لإعلانات عن كبسولات تخفض الوزن في مدد بسيطة ودون أعراض جانبية، فإنه لابد من زيادة جهود التوعية للجمهور فيما يخص الطرق السليمة لنقصان الوزن، خاصة وأن الكثير من هذه الأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة ومغشوشة، ويتم بيعها للجمهور دون العلم بالأعراض الجانبية الناتجة عنها أو المشاكل التي قد تسببها للأشخاص.

وأشار إلى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة باختلاف أنواعها لنشر الوعي بضرورة عدم الانسياق وراء مروجي هذه الأدوية الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، مع ضرورة الاهتمام بالنشء في هذا الجانب ليتعودوا على هذا النمط السليم من صغرهم.

وأشاد الصالح بجهود وزارة الصحة في محاربة الأدوية المغشوشة والتي تشكل خطورة كبيرة على الصحة، مؤكداً استعداد حملة (كان) للتعاون مع جميع الجهات في سبيل نشر الوعي في هذا المجال.