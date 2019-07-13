وفاة شقيق زيدان

أكد ريال مدريد، السبت، وفاة فريد زيدان، شقيق مدرب الفريق الأول، الذي غادر معسكر الفريق بمونتريال (كندا) أمس لأسباب شخصية.

ووقف لاعبو الفريق الملكي دقيقة حداد قبل بدء التدريبات على ملعب فريق مونتريال إمباكت، الذي بدأ به الفريق معسكره التحضيري للموسم الجديد منذ العاشر من الشهر الجاري، حسبما أعلن النادي في بيان له.

وغادر زين الدين زيدان معسكر الفريق في مدينة مونتريال الكندية “لأسباب شخصية”، وذلك بعد 3 أيام من وصوله إليها لقيادة الفريق خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

ومنذ رحيله عن المعسكر، يتولّى مساعدو زيدان، دافيد بيتوني وحميدو مساعدي، تدريب الفريق حتى هذه اللحظة.

وستكون أولى مباريات الميرنجي هذا الصيف أمام بايرن ميونخ الألماني يوم 21 يوليو/تموز المقبل على ملعب (إن آر جي).