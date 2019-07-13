هاليب تسحق سيرينا في نهائي ويمبلدون

أصبحت سيمونا هاليب أول رومانية في التاريخ تتوج بلقب ويمبلدون، بعد تغلبها اليوم السبت في المباراة النهائية على الأمريكية، سيرينا ويليامز، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-2).

ومنذ الدقائق الأولى، بدت الرغبة واضحة عند هاليب، حيث بدأت المواجهة بتركيز كبير، بينما بدا التوتر واضحًا على سيرينا، التي عانت من كثرة ارتكاب الأخطاء المباشرة، والفشل في تسديد كراتها القوية المعتادة.

وتمكنت هاليب من كسر إرسال سيرينا مرتين في بداية المباراة، لتحصل مبكرًا على الانطلاقة، التي حافظت عليها حتى حسمت نتيجة المجموعة الأولى لصالحها.

وحاولت سيرينا رفع المستوى في المجموعة الثانية، إلا أنها اصطدمت في كل مرة بأداء مذهل من اللاعبة الرومانية، التي وجدت الحلول لتسديدات الأمريكية، حتى تحصلت على الكسر وعززته بكسر آخر، قبل أن تحسم المجموعة والمباراة لصالحها.

وبذلك، توجت هاليب بلقبها الأول في ويمبلدون، والثاني في الجراند سلام، بعد رولان جاروس عام 2018.

وفي المقابل، فشلت الأمريكية مجددًا في معادلة رقم مارجريت كورت (24 لقبًا)، كأكثر اللاعبات تتويجًا بالبطولات الأربع الكبرى.

وكانت سيرينا قد خسرت أيضًا نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، العام الماضي.

وضمنت هاليب بهذا التتويج، الارتقاء إلى التصنيف الرابع عالميًا، الاثنين المقبل، بينما ستصعد سيرينا إلى المركز التاسع.