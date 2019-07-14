يترقب عشاق كرة المضرب اليوم الأحد لقاء القمة بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا والسويسري روجر فيدرير المصنف ثانيا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (غراند سلام).

وسيكون نادي عموم إنجلترا بمنزلة الحلبة العشبية التي سيتصارع عليها دجوكوفيتش وفيدرير لنيل لقب إحدى أكبر البطولات العالمية في لعبة التنس.

ووصل دجوكوفيتش إلى النهائي إثره فوزه على الفرنسي أوغو امبير في دور ال16 بثلاث مجموعات مقابل لاشيء وفوزه على البلجيكي دافيد غوفان في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها وفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا بثلاث مجموعات لواحدة في قبل النهائي.

وكان فيدرير قد تأهل للنهائي بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني في دور ال16 بثلاث مجموعات مقابل لاشيء ثم فوزه على الياباني كي نيشيكوري بثلاث مجموعات مقابل واحدة والفوز على الإسباني رافاييل نادال بثلاث مجموعات مقابل واحدة في الدور قبل النهائي.

ودارت بين الصربي دجوكوفيتش والسويسري فيدرير 47 مواجهة سابقة فاز الأول ب25 مرة منها مواجهتان في نهائي 2014 و2015 مقابل 22 للثاني.

وحقق فيدرير لقب بطولة ويمبلدون ثماني مرات من أصل 12 نهائي في حين حقق دجوكوفيتش لقب البطولة أربع مرات آخرها العام الماضي.