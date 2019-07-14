خسوف جزئي للقمر الأربعاء المقبل يشاهد في الكويت

قال المؤرخ والفلكي الكويتي والعضو الشرفي للجمعية الفلكية البريطانية عادل السعدون إن القمر سيشهد خسوفا جزئيا في تمام الساعة 32ر12 بعد منتصف ليل يوم الأربعاء المقبل سيشاهد في الكويت.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن الخسوف يبدأ عندما يدخل القمر في ظل الأرض الساعة الثامنة مساء وينخسف جزئيا ويستمر ذلك حتى الساعة 32ر12 بعد منتصف الليل حين يحدث الخسوف الجزئي يكون الأكبر ويستمر حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأوضح أن القمر بعد ذلك يبدأ بالخروج من منطقة ظل الأرض وينتهي الخسوف وتكون بذلك مدته ثلاث ساعات لافتا إلى أن خسوف القمر يحدث دائما عندما يكون القمر في حالة البدر وفي الجهة المظلمة من الأرض وبعد اصطفاف الشمس والأرض والقمر على خط واحد فمتوسط بعد القمر عن الأرض 380 ألف كيلومتر.

وذكر أنه بسبب دخول القمر منطقة ظل الأرض التي تمتد إلى مليون و400 ألف كيلومتر فإن الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر مشيرا إلى أن القمر جرم مظلم مثل الأرض لا ينير بل يعكس أشعة الشمس ويصبح لونه أسود.

وقال السعدون إنه في السنة يحصل عادة إما خسوفين أو ثلاثة للقمر وأحيانا وبشكل نادر تحدث أربعة خسوفات في كل عقد من الزمان لافتا إلى أن خسوف الأربعاء المقبل يعد الثاني للقمر خلال هذا العام وينتهي بذلك موسم الخسوفات القمرية في عام 2019.

وبين أنه عندما يحصل خسوف قمري فإن كل مناطق العالم التي يكون التوقيت عندها ليلا يمكن مشاهدة الخسوف فيها.