اكد وزير الصحة الكويتية الشيخ الدكتور باسل الصباح حرص الوزارة على تطوير الرعاية الصحية عبر المشاريع التطويرية والانشائية التي تغطي جميع المحافظات لتحقيق الاهداف المرجوة لبرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة ورؤية كويت المستقبل.

وقال الوزير الصباح في تصريح صحفي على هامش افتتاح مركز الوفرة السكني الصحي اليوم الاحد ان الوزارة لديها حاليا الكثير من المشاريع التنموية الصحية التي تنفذها في مناطق الجهراء والعاصمة والاحمدي الصحية والهادفة الى تطوير الرعاية الصحية بالبلاد لبلوغ الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.

وأضاف ان مركز الوفرة الجديد الذي سيقدم خدماته لسكان المنطقة يتكون من دورين ويقع على مساحة 2400 متر مربع ويشتمل على اقسام عيادات العلاج العام والطواريء الى جانب خدمات التمريض والصيدلة.

وذكر ان المركز سيعمل على مدار الساعة يوميا طوال ايام الاسبوع تحسبا لوجود اي زيادة في معدلات المراجعين ونظرا لقربه من مزارع الوفرة التي تشهد توافدا لعدد كبير من الأسر الكويتية خلال نهاية الاسبوع والاجازات الصيفية والعطل الرسمية.

وبين ان اجمالي عدد المراكز الصحية في منطقة الاحمدي الصحية بلغ 31 مركزا يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية بالمستويات الوقائية والعلاجية وفقا لأحدث المعايير العالمية وبما يتفق مع رؤية الوزارة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بعناصرها ومكوناتها المختلفة والتي تمثل خدمات الرعاية الصحية الاولية ركيزتها الاساسية.

واشار الوزير الصباح الى ان افتتاح مركز الوفرة الصحي يتزامن مع بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي على المواطنين الكويتيين المتقاعدين بما يتضمنه من اضافات للمزايا التي يقدمها المشروع للمستفيدين منه.

وأعرب عن شكره وامتنانه العميق لكل من شارك في تخطيط وتنفيذ المشروع مشيدا بالجهود التي بذلها جميع العاملين في المركز من اطباء وهيئة تمريضية وفنيين واداريين لتقديم الرعاية الصحية في المركز وفق المعايير العالمية للجودة.