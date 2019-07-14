ص قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأحد إنه تم تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأعرب الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلادها عن “الأسف” لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت موضحا أن “الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن”.

وأضاف أن “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ”.

وفي رد على سؤال للصحفيين بشأن تسمية جماعة الإخوان المسلمين – تنظيما إرهابيا – قال الجارالله “ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص” موضحا أن “هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلية “إرهابية” تتبع تنظيم الإخوان المسلمين -يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية – كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين من الكويت مقرا لهم مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود هذه الخلية.

وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات ارهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.