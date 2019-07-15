عاشت الجماهير الجزائرية بالعاصمة ومختلف الولايات ليلة رائعة اختلطت فيها الأفراح بالاحتفالات الصاخبة عقب تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره النيجيري.

وشهدت العاصمة الجزائرية فرحة عارمة جسدتها صور الشباب والعائلات التي خرجت الى الشوارع رافعة الأعلام الوطنية والرايات وتهتف بأسماء لاعبي المنتخب الجزائري ومديره الفني الذين تمكنوا من تحقيق اعظم انجاز لم تشهده الجزائر منذ فوزها بكأس أمم أفريقيا في عام 1990.

وأجمع المواطنون الجزائريون على أن منتخبهم قدم أداء مميزا خلال هذه الدورة وأظهر مستوى كبيرا سواء باللعب الجماعي أو الفردي متمنين ” مواصلة المشوار والفوز على السنغال في الدور النهائي للعودة بالكأس الثانية من مصر”.