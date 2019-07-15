غداً .. البدء في تحصيل رسوم استخدام جسر جابر

سيتم البدء غداً في تطبيق الرسوم على الشاحنات المستخدمة لجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح لكل من ( الجسر الرئيسي – وصلة الصبية وجسر وصلة الدوحة )، وذلك وفقا لقرار الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 2019/16 المنشور بالجريدة الرسمية ( كويت اليوم ) بتاريخ 16-6-2019 ، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط والضوابط الواردة باللائحة التنظيمية الخاصة بتحصيل الرسوم المذكورة.

حيث سيتم تحصيل رسم على عبور الشاحنات للجسر بقيمة دينار كويتي واحد لكل طن من الوزن الشامل للشاحنة، وذلك بمحطات وزن الشاحنات المتواجدة بمداخل الجسر الثلاث ( الشويخ – الدوحة – الصبية ).

جدير بالذكر ان وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان كانت قد اعلنت عن قرار فرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر الأحمد ووصلة الدوحة بقيمة دينار كويتي لكل طن اعتبارا من 16 يوليو المقبل.

وقالت رمضان في بيان صحفي بتاريخ ( 12/6/2019 ) ان الھيئة العامة للطرق والنقل البري وضعت ضوابط لاستخدام الشاحنات بھدف الحفاظ على سلامة الجسر وسلامة المواطنين موضحة أن الإيرادات المتوقعة ستستخدم لتغطية جزء من تكلفة الصيانة والتشغيل وتنفيذ برامج الفحص والإشراف الدورية.

واوضحت أن عملية الوزن ودفع الرسوم ستتم في محطات أوزان الشاحنات قبل الدخول الى الجسر والوصلة ضمانا لاستمرارية الحركة وعدم تكدس الشاحنات مضيفة أنھ في حال عدم الرغبة بدفع الرسوم فان بامكان الشاحنات استخدام الطريق رقم 80 ثم الطريق 801 للوصول الى المنطقة الشمالية.