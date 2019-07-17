قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد اليوم الأربعاء حارا نهارا وحارا نسبيا ليلا في حين لوحظ تكون غيوم غير ماطرة بالسماء في الفجر ويرجع ذلك لارتفاع الرطوبة في طبقات الجو العليا التي قلت كمياتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وتوقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الإدارة ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية التي قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة خلال الأيام المقبلة وعطلة نهاية الأسبوع خصوصا يوم الجمعة.

وأضاف أن الرياح ستكون مثيرة للغبار وقد تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر خاصة على المناطق البرية والمكشوفة.

وذكر أن الطقس من المتوقع أن يكون حارا إلى شديد الحرارة خلال فترة النهار تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 45 و 48 درجة مئوية وحارا إلى حار نسبيا خلال الليل تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 32 و 35 درجة مئوية.

وتوقع أن تخف سرعة الرياح تدريجيا ابتداء من يوم الأحد المقبل مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى التي قد تلامس 50 درجة مئوية في ذلك اليوم.

ودعا مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 أقدام وكذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة (السافي).